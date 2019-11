Straßenbau in Neuss : Bürger werden jetzt doch bei Kanalsanierung am Grünen Weg beteiligt

Im Juli und August wurden am Grüner Weg Sondierungsgrabungen gemacht. Seitdem rumort es in Gnadental. Bevor die Straße ab Februar für 21 Monate Baustelle wird, dürfen Anwohner jetzt doch noch Anmerkungen vorbringen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Im Frühjahr hat die Politik die Pläne für eine vorgezogene Kanalsanierung plus Straßenumgestaltung zügig passieren lassen. Seitdem rumort es im Ort. Jetzt lenkt die Stadt ein. Am 11. Dezember wird über Anwohner-Wünsche verhandelt.

Von seiten der Stadt völlig falsch eingeschätzte Besitzverhältnisse behindern nach Darstellung von Ursula von Nollendorf Ausbau und Verbreiterung des Berghäuschensweges. Das hat nach Überzeugung der CDU-Stadtverordneten Auswirkungen auf das Neubauvorhaben auf dem Gelände des ehemaligen Alexianer-Krankenhauses, das über die auszubauende Straße erschlossen werden soll. In der Konsequenz muss nun ab Februar der Kanalbau am „Grüner Weg“ vorgezogen werden. 21 Monate wird das dauern. All das ist ärgerlich. Fast noch ärgerlicher aber findet von Nollendorf, dass Informationen nur mühsam zu beschaffen sind und die verunsicherten Anwohner nur spärlich erreichen.

Von Nollendorf hat sich gemeinsam mit dem Kreistagsabgeordneten Stefan Arcularius sowie Stephan Müller, der im kommenden Jahr in Gnadental als Direktkandidat der CDU für den Stadtrat antreten will, auf die Seite der Anwohnerinitiative „Grüner Weg“ geschlagen. Es seien Fehler gemacht worden, sagt von Nollendorf, auch von der Politik. „Die Ausbauplanung wurde einfach beschlossen, wenn auch noch ohne Zeitleiste. Die kam kurz danach.“ Seitdem rumort es im Ort.

Protest am „Grüner Weg“ in Neuss

Protest am „Grüner Weg“ in Neuss : Anwohner sollen 500.000 Euro für Neugestaltung zahlen

Eigentlich sei alles schon beschlossen, betont Bürgermeister Reiner Breuer. Aber weil die Aufträge für die Bauarbeiten noch nicht vergeben wurden, könnten geringfügige Änderungswünsche noch berücksichtigt und in den schon gefassten Ratsbeschluss eingearbeitet werden. Darüber wird am 11. Dezember gesprochen. „Eine Neuplanung kann das nicht ergeben“, sagt Breuer, denn die Kanalsanierung muss fertig sein, bevor der Berghäuschensweg in Angriff genommen werden kann. Der Grüne Weg wird dann nämlich als Umleitungsstrecke benötigt. Bei weitreichenden Wünschen wäre prinzipiell möglich, die Reißleine zu ziehen, sagt Breuer, aber das hätte schwerwiegende Folgen. Auch für die Anwohner, die in dem Fall, das die Kanalsanierung von der Straßengestaltung getrennt wird, deutlich höhere Ausbaubeiträge zu zahlen hätten.