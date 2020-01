Kostenpflichtiger Inhalt: Sanierungen am Kanalnetz : Warum in Neuss Millionen im Untergrund verschwinden

Begehung eines Kanals in Neuss (Archivbild). Foto: Hammer, Linda/Hammer, Linda (lh)

Neuss Die Infrastruktur Neuss verbuddelt in diesem Jahr 21 Millionen Euro. Bei den Kanalsanierungen setzt sie auch an Mühlen- und Quirinusstraße an. Die Rohre dort wurden noch in der Kaiserzeit verlegt.