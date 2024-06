Kanalbau in Neuss Sperrung Hammer Landstraße wird aufgehoben

Ab Mittwoch steht die Straße für den Durchgangsverkehr wieder in beide Richtungen zur Verfügung. Zumindest einspurig kann er an der schon laufenden Baustelle für den Radschnellweg an der Hammer Landstraße vorbeigeführt werden. Lediglich eine Fahrspur – nämlich die auf der Seite des Laga-Geländes auf der ehemaligen Galopprennbahn – bleibt für die Arbeiten am RS 5 und der Aufweitung des Gehweges gegenüber der Einmündung Industriestraße gesperrt. Der Bau des Radschnellweges soll in diesem ersten Abschnitt paralell zur Hammer Lanstraße bis voraussichtlich Anfang August abgeschlossen sein.