Bürger-Schützen Neuss : Corona-Appell der Schützen erhält Marketingpreis

Neuss Die Schützen in Neuss bewiesen 2021 große Kreativität, um die Menschen in der Stadt für eine Corona-Impfung zu motivieren. Zwei große Kampagnen kamen zustande – von denen eine jetzt mit einem Marketingpreis belohnt wurde.

Die Aktion „Lass dich impfen!“ des Neusser Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) zeigt jetzt eine Wirkung der besonderen Art. Denn am Dienstag wurde die Kampagne, mit der die Werbetrommel für die Corona-Impfung gerührt wurde, mit dem „German Stevie Award“ in Gold ausgezeichnet – als deutschlandweit beste Kampagne zum Themenfeld Corona. Den in der Werbe- und Marketingbranche angesehenen Preis, der 2021 um die Kategorie Corona erweitert worden war, erhielt die vom NBSV beauftragte Neusser Werbeagentur „Blue Moon“.