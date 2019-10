Bäckerei Puppe



Was? Die Bäckerei Puppe hat in der Neusser Innenstadt zwar kein Café zum Sitzen, aber die Filiale in der Passage am Landestheater bietet dafür rund zehn verschiedene Kuchen und mehrere Teilchen. Es gibt fair gehandelten Kaffee und alle Produkte zum Mitnehmen.



Wer? Thomas Puppes Eltern haben den Betrieb 1968 gegründet. Seit 2003 backt der Meister in Neuss und führt insgesamt 13 Filialen im Rhein-Kreis und Düsseldorf. Bei der Produktion seiner Backwaren legt Puppe viel Wert auf Regionalität: Sein Mehl lässt er etwa in der Neusser Plange-Mühle mahlen.



Spezialität Als saisonales Highlight empfiehlt Puppe den „Apfelschlupfer“ – ein knuspriges Apfel-Blätterteig-Pudding-Teilchen.



Wo? Oberstraße 93, 41460 Neuss.



Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr und Sonntag von 8 bis 12 Uhr.