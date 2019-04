Kabarett im RLT Neuss : Ein scharfzüngiger Philipp Weber entlarvt die Werbung

Neuss Als scharfsichtig erwies sich der Kabarettist beim Auftritt in der Reihe „neusspunktacht“ des Rheinischen Landestheaters.

Zum zweiten Mal war der Kabarettist und Autor Philipp Weber (44) in der Kabarettreihe des RLT „neusspunktacht“ zu Gast. Die große Bühne des Theaters kommt ihm dabei sehr entgegen, denn er rast und tanzt wie ein Derwisch unablässig von einem Ende zum andern, nur gelegentlich die einzige Requisite, einen Stuhl, zum Atemholen nutzend. Von gleichem Tempo sind auch seine grotesken Pointen, er redet schnell und ereifert sich schon mal.

Sein neues Programm „Weber No. 5“ heißt nicht nur so, weil es sein fünftes Soloprogramm ist, sondern erneut geht es dem satirischen Verbraucherschützer um Aufklärung, diesmal um Marketing und Werbung. Marketing vernebelt den Verstand des Menschen, regt dafür seine wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, Irrsinn und Wahnsinn. meint er. „Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die er nicht mag!“