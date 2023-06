ÖPNV in Neuss Neusser Politik will die Buslinie 843 bis Büttgen verlängern

Mit On-Demand-Verkehren geht die Stadt nach den Sommerferien daran, im Süden und Westen von Neuss ein neues Angebot im Öffentlichen Personen-Nah-Verkehr einzuführen: Den Shuttle von virtuellen Haltestellen zur nächsten Anbindung an Bus oder Bahn. Dieses Angebot soll den ÖPNV im ländlichen Raum attraktiver machen und schließt auch Grefrath ein, geht aber vorerst nicht darüber hinaus. An diesem Punkt setzen SPD und Grünen an.