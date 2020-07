Mo (16) aus Syrien : Kaarster Flüchtling nach Berlin eingeladen

Ursula Baum, Mo, Helge Lindh, Frank Remus und Susanna Krüger von der Organisation „Safe the children“ (v.l.). Foto: Safe the Children

Büttgen Der syrische Flüchtling Mo (16) hat bei einem parlamentarischen Frühstück in der Hauptstadt jetzt seine Geschichte erzählt – und bewegende Details mit den Gästen geteilt.

Mo (kompletter Name der Redaktion bekannt) ist mittlerweile 16 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in einer 50 Quadratmeter großen Wohnung in Büttgen. Vor fünf Jahren kam er als Flüchtling mit seinem Onkel nach Deutschland – ohne Eltern und Geschwister. Viele andere Flüchtlingskinder haben nicht so viel Glück wie Mo. Für diese hat der junge Syrer nun bei einem parlamentarischen Frühstück in Berlin vor 40 Gästen seine Geschichte erzählt. Eingeladen wurden er und seine Ziehmutter Ursula Baum vom Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), einem Amt der Vereinten Nationen, das sich um den Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen kümmert. Mit dabei waren außerdem Helge Lindh, Bundestagsabgeordneter der SPD, und Susanna Krüger von der Organisation „Safe the children“.

In seinem Vortrag, für den er gemeinsam mit Ursula Baum kräftig geübt hatte, ging es um den Begriff Kernfamilie. Wen dürfen Kinder im Falle eine Flucht mitnehmen? Wen nachziehen? Bis zu welchem Alter? Der Begriff Kernfamilie wird in Deutschland unterschiedlich ausgelegt – zum Leidwesen vieler Kinder. In Berlin beispielsweise dürfen Eltern und minderjährige Geschwister einreisen. Das für die Stadt Kaarst zuständige Ausländeramt lehnt dies nach Angaben von Ursula Baum jedoch ab. „Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun“, sagt sie. Außerdem verstoße das Verfahren gegen die UN-Kinderrechtskonvention.