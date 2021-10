Kaarster Mängelmelder : Trotz Beschwerden – Stadt sieht kein großes Rattenproblem

Kaarst Immer wieder gibt es im Mängelmelder Beschwerden über Ratten in Kaarst. Die Stadt verzeichnet allerdings keinen signifikanten Anstieg bei den Nagern.

In der Dämmerung kommen sie aus Gullydeckeln oder anderen Löchern herausgekrochen und suchen nach Futter. Auch in Kaarst gibt es Ratten. Zuletzt musste ein Schädlingsbekämpfer an der Moerser Straße mehrfach tätig werden, weil dort am Anfang (Richtung Niederdonker Straße) und in der Mitte der Straße Ratten von Anwohnern gesichtet wurden. Der Schädlingsbekämpfer markierte die Stellen, die er bearbeitete, mit Farbe. So werden die Bürger geschützt und wissen, wo die Nagetiere zuletzt hochgekrochen kamen.