Freude über seniorengerechte Dreiräder in Kaarst Auf die Tandems, fertig, los!

Michele Tölchert ist Wohnbereichsleiterin. Sie und Frank Meß von der Haustechnik machten beim Starttermin mit. Sie wohnen nicht in der Seniorenanlage Am Dreeskamp, waren aber an den neuen Rädern interessiert: Die Eheleute Uschi und Helmut Kurth. Auch sie drehten eine Runde um den Kaarster See. Slydel und de Giorgi erklärten vorab, wie die Räder funktionieren. Den Seniorinnen und Senioren merkte man die Vorfreude an. Margarete Gers wirkte übermütig und glücklich wie ein Kind: „Das ist mal was anderes, da fahre ich mit in die Eifel“, schwärmte die 85-Jährige. Ihr gefällt es aber auch in der Wohnanlage von Compassio.