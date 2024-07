Überblick über die Arbeiten Stadt Kaarst nutzt Ferien für Sanierungen

Während viele die Sommerferien nutzen, um sich zu entspannen, wird in der schulfreien Zeit an anderer Stelle ordentlich geschuftet. Die Stadt Kaarst nutzt diese Periode nämlich, um unter anderem etwas für Kinder und Sportler zu tun. So werden an und in verschiedenen städtischen Gebäuden Sanierungsarbeiten vorgenommen. Ein paar Beispiele der Arbeiten: