Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss Einbrecher schlagen an Altweiber in Kaarst, Neuss und Korschenbroich zu

Eine Stunde war der Bewohner einer Wohnung auf der Furtherhofstraße in Neuss nur weg - doch das reichte Unbekannten, um eine Balkontür aufzuhebeln und so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses zu gelangen. In Inneren durchwühlten sie zwischen 20.20 Uhr bis 21.15 Uhr die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld.