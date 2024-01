Projekt in Kaarst Neues Angebot für Senioren im „Büttger Treff“

Inzwischen ist der Treffpunkt in Büttgen nicht mehr wegzudenken. Er bietet ein breit gefächertes Angebot mit Café, Vorträgen, Literaturkreis und einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige. Startschuss für das neue Projekt ist am Freitag, 16. Februar in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr. Danach findet die Veranstaltung jeden dritten Freitag im Monat in der Novesiastraße 2 in Büttgen statt. Interessierte können sich an Cordula Bohle vom Caritasverband richten. Sie ist unter der Telefonnummer 02131 202 5060 zu erreichen.