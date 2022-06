Winfried Pilz : Missbrauchsvorwürfe gegen früheren Kaarster Pfarrer

Ein Bild von Winfried Pilz aus dem Jahr 2016. Foto: Hans Jazyk

Kaarst Winfried Pilz, der von 1989 bis 2000 als Pfarrer in Kaarst tätig war, soll in den 70er Jahren einen jungen Mann sexuell missbraucht haben. Mögliche weitere Opfer sollen sich nun melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

In Kaarst, wo er von 1989 bis 2000 Pfarrer an St. Martinus war, galt er als hochgeschätzt, wurde als „außergewöhnlicher Prediger“ und „tiefgläubiger Seelsorger“ bezeichnet. Ein Bild, das in Anbetracht einer Mitteilung des Erzbistums Köln schwer ins Wanken gerät. Denn: Wie aus dem Schreiben hervorgeht, wird Winfried Pilz (2019 gestorben) beschuldigt, einen schutzbedürftigen Erwachsenen in den 70er-Jahren sexuell missbraucht zu haben. Die betroffene Person hatte sich im Jahr 2012 an das Erzbistum Köln gewandt. Daraufhin wurde seitens des Erzbistums ein Verfahren eingeleitet und das Ergebnis der Untersuchung der Glaubenskongregation in Rom übermittelt.

Im Laufe des Verfahrens, so das Erzbistum Köln, konnte aufgrund fehlender Erinnerung der betroffenen Person zwar nicht abschließend geklärt werden, ob sie zum Tatzeitpunkt das 18. Lebensjahr bereits vollendet hatte. Da die Person aber im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses für Pilz tätig war, handelte es sich in jedem Fall um einen schutzbedürftigen Erwachsenen. Weil sich der Vorwurf im Zuge der Untersuchung teilweise bestätigte, erteilte Kardinal Joachim Meisner dem früheren Kaarster Pfarrer im Februar 2014 einen Verweis und erlegte ihm eine Geldstrafe auf. Zusätzlich wurde Pilz, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand befand, der Kontakt mit Minderjährigen ohne Anwesenheit weiterer erwachsener Personen verboten.

Im Zuge der Aufarbeitung des Erzbistums Köln wurde der Fall im Jahr 2018 der zuständigen Staatsanwaltschaft nachgemeldet, die aufgrund bereits eingetretener Verjährung keine Ermittlungen aufnahm. Im Jahr 2021 ergaben sich Hinweise auf mögliche weitere Betroffene, welchen die Stabsstelle Intervention nach eigenen Angaben nachgegangen ist. Da Pilz zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben war und seine Tätigkeit sich weit über das Erzbistum Köln hinaus erstreckte, wiesen die notwendigen Recherchen „eine hohe Komplexität auf“, so das Erzbistum

„Auch wenn bei bereits verstorbenen Beschuldigten eine abschließende Klärung nur in seltenen Fällen möglich ist, sieht sich das Erzbistum Köln den Betroffenen von sexualisierter Gewalt gegenüber in der Pflicht, allen Hinweisen nachzugehen, um den Sachverhalt möglichst umfänglich zu klären“, so das Erzbistum. Aus diesem Grund ermutigt und bittet das Erzbistum Köln Betroffene und/oder Zeugen – auch aus Kaarst –, sich im Zeitraum vom 2. bis zum 10. Juli an folgende externe Ansprechpersonen zu wenden: Tatjana Siepe (0172 290 1248) oder Peter Binot (0172 290 1534).

Ulrich Eßer, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen, zeigt sich auf Nachfrage unserer Redaktion geschockt über die Nachricht: „Es ist ein entsetzliches Gefühl, dass es auch in Kaarst Betroffene geben könnte.“ Problem: Gerade jetzt, wo sich mögliche Opfer melden könnten, sei die Pfarreiengemeinschaft am Montag und Dienstag wegen einer IT-Umstellung weder telefonisch noch per E-Mail zu erreichen.