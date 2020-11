Gremium in Kaarst : Schmidt behält Vorsitz des Seniorenbeirats

Kaarst Das Gremium hat sich am Mittwoch konstituiert. Aufgrund der Pandemie startet die inhaltliche Arbeit vorraussichtlich erst im kommenden Jahr. Jürgen Garbang wurde zum Vize-Vorsitzenden gewählt.

Pünktlich um 15 Uhr begrüßt Bürgermeisterin Ursula Baum die neu gewählten Mitglieder des Kaarster Seniorenbeirats zu seiner konstituierenden Sitzung. „Ich finde es toll, dass sie sich für unsere Stadt engagieren. Die Senioren stellen mit die größte Gruppe der Menschen in unserer Stadt, deshalb ist es richtig, dass sie gut vertreten sind und die Geschicke unserer Stadt mit lenken“, erklärt Baum zu Beginn. Das Gremium wurde nach 2015 zum zweiten Mal gewählt, die erste Legislaturperiode war zumindest in der Anfangsphase von Turbulenzen geprägt. In den ersten Jahren hatte sich der Seniorenbeirat in zwei Lager gespalten, was zu Austritten von fünf gewählten Mitgliedern führte. Das Gremium war zerstritten, bekam aber dann gerade noch die Kurve. „Ich finde es gut, dass alle mitmachen und sich die Findungsphase, die es gegeben hat, in eine zielorientierte Arbeit umsetzen wird“, so Baum.