Mein außergewöhnliches Hobby : Kaarster fährt auf dem Chopper durch die Region

Serie Kaarst Jonny Müller aus Kaarst baut seine Räder selbst. Er ist Teil der Cruiser-Szene und hat mehrere Modelle in seiner Garage stehen – unter anderem eins im Borussia-Mönchengladbach-Look mit Unterschriften der Spieler.

Wenn Jonny Müller eine Fahrradtour machen möchte, hat er die Qual der Wahl: Denn der Kaarster hat gleich mehrere Räder in seiner Garage stehen. Einige von ihnen hat er sogar selber gebaut. Das ist Teil seines ungewöhnlichen Hobbys, das sich rund um sogenannte Cruiser-Chopper-Fahrräder dreht: Jene Gefährte erinnern ein wenig an die gleichnamigen Motorräder und zeichnen sich durch eine lange Doppelbrückengabel und breite Reifen aus. Der Fahrradtyp ist in den USA entstanden, Ende der 1950er Jahre sank die Nachfrage zunächst, da die europäischen Sporträder mit ihrem geringe Gewicht immer beliebter wurden. Doch in den 1990er Jahren sollten die Räder erneut einen Durchbruch haben, auch über die amerikanischen Grenzen hinaus.