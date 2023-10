Ferienaktion in Kaarst Buntes Graffiti-Projekt schafft echte Toleranzräume

Die Besucher der Sport- und Freizeitanlage Am Bruchweg können eine neue Augenweide genießen: Der vormals triste Garagenbau am Rande der Sportstätte bietet nun ein fröhlich-buntes Bild. Ursache sind beeindruckende Graffiti-Elemente: Schriftzüge wie „Kaarst“ oder „Ukraine“, Palmen, Möwen, Wellen oder grafische Muster in allen Farben, aber auch menschliche Gesichter zieren die Wände. Verantwortlich sind bis zu 15 Jugendliche, von denen die meisten zum ersten Mal Spraydosen in den Händen hielten und unter Anleitung von Graffiti-Künstler Sebastian Dumjahn und Brigitte Albrecht, Geschäftsführerin des integrativen Kunstcafés Einblick, an drei Tagen diese wunderbare Verschönerung schufen.