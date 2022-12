Einbruchserie im Rhein-Kreis Neuss Einbrecher schlagen fünf mal am Wochenende zu

Ein Hebelwerkzeug nutzen Einbrecher auch, um in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kaiser-Friedrich-Straße in Neuss zu gelangen. Über die Balkontür drangen die Unbekannte am Samstag, 10. Dezember, in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr, ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.