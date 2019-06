Hauptausschuss in Kaarst : Geld für Spülstation spaltet die Politik

Kaarst Das Kunstcafé Einblick erhält nach einem Beschluss im Hauptausschuss nicht die kompletten Fördermittel.

„Da haben wir Diskussionsbedarf“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Sven Ladeck, als der Tagesordnungspunkt 8.2 aufgerufen wurde. „Wir fördern auch andere Projekte in der Regel mit 50 Prozent. Das wollen wir auch hier tun, damit das Café Einblick nicht die gesamte Förderung erhält“, begründet Ladeck und stieß damit eine hitzige Diskussion an. Anja Rüdiger (UWG) sagte, dass die 5000 Euro für das Café bereits in den Haushaltsberatungen so abgesprochen gewesen seien. Dem widersprach Lars Christoph energisch. „Wir hatten beschlossen, dass wir keine Einzelförderung vorsehen. Auch andere Vereine oder Institutionen sollen die Möglichkeit haben, diese Förderung zu beantragen“, argumentierte der CDU-Chef: „Die komplette Haushaltsstelle dafür auszuschütten, halte ich nicht für richtig“, so Christoph weiter. Vorwürfe, die CDU wolle das Kunstcafé nicht unterstützen, wies Christoph energisch zurück. „Keiner will dem Kunstcafé etwas Böses“, sagte er. Hildegard Kuhlmeier (SPD) erklärte, dass das Haushaltsjahr bereits zur Hälfte vorbei ist und es noch keinen Antrag einer anderen Institution gibt. „Deshalb sollten wir die komplette Summe dem Kunstcafé geben“, so Kuhlmeier. Günter Kopp (FDP) schlug vor, 3000 Euro jetzt zu entsperren und den Rest möglicherweise von der Stiftung der Sparkasse einzuholen. Dazu müsste das Kunstcafé aber noch einmal einen Antrag an das Kuratorium der Sparkasse stellen. Mit zwölf Ja- bei sechs Nein-Stimmen wurde schließlich für die Entsperrung von 3000 Euro gestimmt – also der Hälfte der vom Kunstcafé benötigten Summe für die neue Spülstation. Und was sagt das Kunstcafé dazu? „Das ist schade. Da werde ich auf jeden Fall Einspruch einlegen“, sagt Brigitte Albrecht, ehrenamtliche Leiterin des Kunstcafés. „Das ist traurig. Wir haben noch nie etwas von der Stadt bekommen. Ich habe da keine Worte für“, sagt Albrecht. Sie schlägt vor, die 5000 Euro jedes Jahr an eine andere Institution zu vergeben.