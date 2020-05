Wirte in Kaarst ziehen Zwischenbilanz : Gastronomen vermissen Gäste

Wirte in Kaarst ziehen Zwischenbilanz

Kaarst Die Freude, endlich wieder arbeiten zu können, war groß, als die Gastronomen am 11. Mai die Erlaubnis zur Wiedereröffnung erhalten haben. Doch inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt. Zwei Kaarster Gastronomen ziehen nach der Wiedereröffnung ein Zwischenfazit.

Schreinermacher glaubt, dass viele noch Angst haben, sich in eine Gaststätte zu setzen wegen der Fülle an Maßnahmen, die es zu beachten gilt. In seinen Läden wird strengstens auf die Hygiene-Vorschriften geachtet. „Hier geht niemand ohne Mundschutz rein“, sagt der Gastronom. Dabei hört er von seinen Gästen, dass es bei einigen Kollegen lockerer zugehe. „Wir wollen Vorbild sein“, erklärt er. Ein Lob spricht er der Stadt Kaarst und der Politik aus, die ihm schnell geholfen haben, als er Hilfe brauchte: „Ich spüre eine große Sympathie für Gastronomen.“