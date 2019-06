Endrunde um deutsche Schulmeisterschaft : AEG-Schüler fahren nach Berlin

Kaarst Das Albert-Einstein-Gymnasium kämpft um die deutsche Schulmeisterschaft.

Angefangen hat alles im September 2018. Damals trat Schäfer mit einer Mannschaft des AEG wie immer bei den Kreismeisterschaften an. Diese gewann die Mannschaft und qualifizierte sich für das nächsthöhere Turnier, die Zwischenrunde auf Regierungsbezirksebene. Im April 2019 trafen die Schüler auf die siegreichen Schulen aus den Kreisen Düsseldorf, Remscheid und Solingen. Auch da setzte sich die Mannschaft durch und spielte dann im Mai beim Finalturnier des Regierungsbezirkes. In Wülfrath ließen die Jungs dann Mannschaften aus Mönchengladbach, Mühlheim und Duisburg hinter sich – und plötzlich standen sie im Landesfinale. Dort setzte es zwar die erste Niederlage auf dem bisherigen Weg, am Ende jedoch jubelte die Mannschaft über den Turniersieg und das Ticket für die Bundesmeisterschaft in Berlin. Vom 22. bis 26. September wird die Fußballmannschaft des AEG dann in der Hauptstadt um die deutsche Schülermeisterschaft spielen.