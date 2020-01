Juwelier aus Neuss : Ex-Schützenkönig Franz-Josef Badort wird 85 Jahre alt

Neuss Franz-Josef Badort feiert am Montag seinen 85. Geburtstag. Der gelernte Uhrmachermeister stieg in den 1970er Jahren ins Familienunternehmen Badort ein. Zunächst handwerklich, später lagen seine Aufgaben in Unternehmensführung und Kundenkontakt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann er letztendlich in den Ruhestand ging, kann sein Sohn Armin Badort, der Geschäftsleiter im Marketing ist, gar nicht sagen. „Lange Zeit kam er noch einmal die Woche ins Geschäft“, sagt Badort. 2001 wurde Franz-Josef Badort zudem zum Schützenkönig von Neuss gekrönt.

Der Neusser Juwelier Franz-Josef Badort wird am 6. Januar 85 Jahre alt. Foto: Gundis Badort

Neben vielen Jahren als Mitglied des Schützenlustzuges „Hansa 52“ blickt Badort auch auf zahlreiche Reisen zurück, die er gemeinsam mit seiner Frau Gundis unternommen hat. „Mein Vater hat eine besondere Fähigkeit: Er hat überall schnell Anschluss und Freunde gefunden“, sagt Sohn Armin. Badort ist Vater dreier Kinder und hat fünf Enkel. Seinen Geburtstag feiert er jetzt im Familienkreis.

(anst)