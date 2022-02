Katholische Kirche in Neuss : Jutta Stüsgen übernimmt Sitz im Kirchensteuerrat

Jutta Stüsgen bekommt Einblick in die Finanzen des Erzbistums. Foto: CDU Neuss

Neuss/Köln Die Steuerberaterin und Neusser CDU-Kreistagsabgeordnete Jutta Stüsgen übernimmt ein neues Ehrenamt. Sie gehört in den kommenden fünf Jahren dem neu gewählten Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat des Erzbistums Köln an und ist Teil der fünfköpfigen weiblichen „Fraktion“ in dem 21 gewählte Mitglieder zählenden Gremium.

„Mit ihr ist Neuss in diesem wichtigen Gremium auch weiter gut vertreten“, kommentiert Andreas Süß, Oberpfarrer an St. Quirin, den Ausgang der Wahl, für die sich 43 Kandidaten zur Verfügung gestellt hatten. Er war es auch, der Stüsgen, die zur Gemeinde St. Quirin gehört, angesprochen und zur Kandidatur ermuntert hatte. Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat ist unter anderem für die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan und die Feststellung des Jahresabschlusses der Erzdiözese zuständig. Mit ihrer Expertise wolle sie dazu beitragen, so Stüsgen, „finanzielle Ausgaben vorausschauend zu planen und damit die Kluft von steigenden sozialen Herausforderungen und sinkenden Kirchensteuereinnahmen zu überwinden“. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Rates ist für den 26. März vorgesehen.

