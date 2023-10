Klausurtagung in Neuss Die großen Drei der Jungen Union

Ende März berichtete die Junge Union über ihre Vorstandswahlen, danach verfiel die Nachwuchsorganisation der CDU in ein langes Schweigen. Zumindest in der Öffentlichkeit. Das bricht sie jetzt und legt drei Themen als dringlich vor, die der Mutterpartei zumindest in Teilen nicht schmecken werden. Aber das muss auch wohl so sein. Er habe die große Hoffnung, so der stellvertretende Parteivorsitzende Axel Stucke, „dass uns diese junge Truppe hilfreich etwas Feuer unter dem Hintern macht.“