Kooperation in Neuss : Schulterschluss der Nachwuchspolitiker

Neuss Junge Union, Jusos, Junge Liberale und Junge Grüne finden sich zum „Ring der politischen Jugend Neuss“ zusammen. Sie machen in einem ersten Schritt gemeinsam bei Jungwählern Werbung für die Teilnahme an der Kommunalwahl.

Von Christoph Kleinau

Die Jugendorganisationen von vier Parteien suchen den Schulterschluss. „Ring der politischen Jugend Neuss“ haben sie ihr Netzwerk von CDU, SPD, FDP und Grünen genannt, mit dem sie zunächst das gemeinsame Ziel verfolgen, junge Wähler zu informieren und zur Teilnahme an der Kommunalwahl 2020 zu motivieren. Nach der Wahl, so erklärt Maxim Chalotra von den Jungen Liberalen, werde eine weitere Zusammenarbeit angestrebt. Ziel: Entwicklung gemeinsamer Positionen und Forderungen. „Im besten Falle kommt es zur Formulierung gemeinsamer Anträge“, sagt er. Die wären dann über die Fraktionen an den Rat zu richten.

Der „Ring“ ist nicht der erste Versuch junger Politiker, ein parteiübergreifendes Bündnis zu schmieden. Schon im Vorfeld der Kommunalwahl 2014 hatten Vertreter der vier Parteien – plus der damals noch nicht im Abschwung befindlichen Piratenpartei – die Zusammenarbeit erprobt. Ziel: Was bei älteren Politikern oft kaum möglich ist, soll beim Nachwuchs klappen. Mit ihrem ersten Antrag forderten sie mehr Transparenz in den politischen Debatten – und eine Live-Übertragung von Ratsdebatten im Internet. Diese Forderung ist umgesetzt, danach aber starb das Netzwerk schnell ab. „Loser Kontakt bestand zwar weiterhin“, sagt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Jascha Huschauer, mehr Durchschlagskraft wurde aber nicht entwickelt. Seine Vermutung: die hohe Fluktuation in den Vorständen der Nachwuchsorganisationen. „Das wirkt sich gleich aus, wenn zwei oder drei aktive Personen ausscheiden“, sagt er.

Info Die Ansprechpartner der Jugendorganisationen Jean Heidbüchel vertritt die Junge Union. Kontakt: jean.heidbuechel@gmx.de Ronald Voigt ist für die Jusos im „Ring: Kontakt: rvoigt2@googlemail.com Maxim Chalotra von den Jungen Liberalen war Mitinitiator. Kontakt: maxchalotra@gmail.com David Fister vertritt den in Gründung befindlichen Kreisverband der Jungen Grünen. Kontakt: Mail: david@familie-fister.de

Nun also ein Neuanlauf. Zu dem kam es auch, weil viele Jungwähler – bei der Kommunalwahl ist man mit 16 Jahren stimmberechtigt – noch zur Schule gehen und über diese am einfachsten zu erreichen sind. „Schulen unterliegen aber parteipolitischer Neutralität“, sagt Ronald Voigt (Jusos). Das heißt, dass Vertreter politischer Parteien dort keine (Wahl)-Werbung machen dürfen – außer, sie kommen alle zusammen.

Das bietet der „Ring“ jetzt in einem ersten Schritt allen weiterführenden Schulen an, die dazu zum Jahreswechsel angeschrieben wurden. In Podiumsdiskussionen wollen sie in Kooperation mit der Volkshochschule versuchen, die wahlberechtigten Jugendlichen von der Bedeutung einer Wahlteilnahme zu überzeugen. Zudem wollen die Teilnehmer die Standpunkte und Ziele ihrer jeweiligen Parteien zur Kommunalwahl darlegen. „Wir wollen schon auch die Unterschiede herausstellen“, sagt Jean Heidbüchel, Vorsitzender der Jungen Union. So viel Wettbewerb muss bei aller Gemeinsamkeit sein.

Diese Auseinandersetzung eröffnet andererseits aber auch die Chance, Verbindendes zu erkennen, ergänzt David Fister von den Jungen Grünen. Das könne für die Zusammenarbeit nur gut sein.

Maxim Chalotra, Vorsitzender der Jungen Liberalen Neuss, initiierte den „Ring der politischen Jugend Neuss“ wesentlich mit. Foto: FDP Neuss

Jean Heidbüchel, Vorsitzender der Jungen Union, will im „Ring“ auch die Unterschiede der Parteien gewahrt wissen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

David Fister ist als Geschäftsführer des in Gründung befindlichen Kreisverbandes der Jungen Grünen im „Ring“. Foto: Grüne Neuss

Ronald Voigt, Vorsitzender der Jusos in Neuss, glaubt nicht an eine gemeinsame Position zum Thema Jugendparlament. Foto: SPD Neuss