Ausstellung in Neuss : Der genaue Blick des Künstlers auf das Alltägliche

Neuss Der Kunstförderpreisträger der Stadt Neuss von 2018, Julius Brauckmann, zeigt seine Arbeiten im städtischen Atelierhaus.

Er arbeitet mit Fotografie, Video und Skulptur – eigentlich also kein Wunder, dass sich Julius Brauckmann, Kunstförderpreisträger der Stadt 2018, nicht auf ein Genre festlegen will. „Ich entwickele eine Idee, ein Konzept, und schaue dann, welches Medium am besten dazu passt“, sagt der 33-Jährige. Sein Atelier hat er in Düsseldorf, der Weg also zu seiner jüngsten Ausstellung ist nicht weit: Im Atelierhaus an der Hansastraße 9 zeigt er neuere Arbeiten, hat sie sparsam an den Wänden verteilt und sich „nur“ für eine skulpturale Arbeit im Raum entschieden. Die allerdings verlangt nach handelnden Besuchern.

Julius Brauckmann neben einer Fotografie vom Treppenhaus des Aggripabads Köln. Foto: Helga Bittner

1200, um genau zu sein, denn so viele Prints liegen auf einer Sackkarre, die wiederum eine Sackkarre, auf der Prints liegen, zeigen. Mit jedem Print, das der Besucher dem „Stapel“ (so der Titel der Arbeit) entnimmt, dieser also immer kleiner wird, besitzt er nicht nur ein Original-Brauckmann, sondern sorgt auch dafür, dass diese „Entnahme“ sich auch auf dem gedruckten Foto spiegelt. Mit anderen Worten: Das Motiv des letzten Fotos auf der realen Sackkarre zeigt genau diesen Zustand auch im Abbild.

Eine Arbeit, die zweifellos zu dem Künstler passt. Denn selten ist da nicht irgendwo ein (Hinter-)Gedanke, der ihn umtreibt. Die Aufnahme vom Treppenhaus im kölschen Aggripabad etwa ist die Folge einer anderen Arbeit, für die Brauckmann ein Sprungbrett brauchte. Er fotografierte zwei Männer, die dieses Brett durch das „erstaunlich schöne“ Treppenhaus tragen, sie wirken wie ein Störfaktor auf einem Foto, das ansonsten pure Architekturfotografie sein könnte. „Es ist meine Aufgabe, so etwas zu sehen“, sagt Brauckmann und ergänzt: „Aber es ist eine große sorgfältige Planung nötig, um hinterher so wenig wie möglich etwas zu ändern.“ Damit meint der Künstler zum einen eine Nachbearbeitung (die er nicht nötig hat), aber auch irritierende Arbeiten wie das Video von den Büchern im Regal oder mehr noch die Fotografie von einem kleinen Kühlschrank, dessen kleine Öffnung einen Lichtstrahl auf den Boden zaubert. Lichtstrahl? Nein, aus der Nähe ist zu sehen, dass das, was in der Ferne wie ein Lichtstrahl wirkt, ein ausgeschnittenes Stück Teppich ist.

Natürlich hat Brauckmann kontrolliert, ob das Licht genauso fällt und dann dessen Verlauf in den Teppich hineingeschnitten. „Das wiederum ist echte Handarbeit, was man auch an den etwas unregelmäßigen Rändern sehen darf“, sagt er. Einfach sei das gewesen, meint er: „Umso einfacher ist es, wenn die Vorarbeit exakt war.“

Das trifft auch auf ein anderes Foto zu mit einem Pinsel, der einen Schatten wirft. Natürlich ist auch dieser Schatten keiner, der schmale schwarze Strich wirkt nur so, ist aber vom Künstler von Hand gezogen. Faszinierend und verblüffend gleichzeitig!