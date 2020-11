Jugendzentrum „InKult“ Neuss : Stolz  auf ein herausforderndes erstes Jahr

Neuss Ein besonderes Jugendprojekt feiert Geburtstag: Das „InKult“ des Vereins Interkulturelle Projekthelden wird ein Jahr alt.Aber das war auch wegen der Corona-Pandemie ein ganz spezielles.

Zwischen Furth und Allerheiligen bestehen aktuell 17 Kinder- und Jugendheime, doch nur eines führt den Begriff interkulturell im Namen: Das „InKult“ am Berghäuschensweg. Vor genau einem Jahr wurde es eröffnet und bereicherte die Arbeit des Vereins Interkulturelle Projekthelden um einen offenen Treff.

Dass man Jugendarbeit etwas anders definiert und namentlich die Selbstverantwortung und Mitbestimmung der Jugendlichen betont, wurde schon bei der Einweihungsfeier deutlich. Denn Anna Rajavi als Jugendsprecherin des Trägers eröffnete das „InKult“ in Gegenwart prominenter Gäste wie Bürgermeister Reiner Breuer oder dem Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe .

Seitdem besuchten viele Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 21 Jahren das Jugendzentrum. Das Hauptziel vom Jugendzentrum war und ist es, so Umut Ali Öksüz als Vorsitzender des Trägervereins, jedem Besucher eine Möglichkeit zu bieten, seine Freizeit partizipativ zu gestalten und kreativ zu nutzen. So fanden zahlreiche Projekte mit Kooperationspartnern wie der Stadtbibliothek, dem Kulturforum Alte Post, dem Theater am Schlachthof, dem Kinderbauernhof aber auch verschiedenen Flüchtlingsheimen.