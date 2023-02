Projekthelden in Neuss Nachts im Jugendzentrum - InKult wird zum „Heldenquartier“

Anders als im Film „Nachts im Museum“ wurden sie zwar nicht mit Figuren und Tieren konfrontiert, die tagsüber in ihren Vitrinen ausgestellt sind und nachts zum Leben erwachen. Trotzdem tummelten sich mysteriöse Wesen nachts in Räumen und Fluren der Einrichtung. Denn nachdem sich die Zehn- bis 14-Jährigen mit der Leitfrage auseinandergesetzt hatten, bastelten sie – passend zu ihren kreativen Einfällen – Masken, die bemalt und verziert wurden. Und so spukten sie durch die Gänge. „Es ist schon cool gewesen, dass meine Eltern mir erlaubt haben, solange hierbleiben zu dürfen und das InKult noch mehr zu erkunden“, sagt Ahmet, der die Einrichtung zwei Mal wöchentlich besucht. „Es war für mich so wie in einem Heldenfilm, als hätten wir uns in unserem geheimen Heldenquartier getroffen." Die gebastelten Masken wurden auch genutzt, um in einer Fotogeschichte das Aufeinandertreffen von Normalbetrieb und der von den Kindern erfundenen „Nachtwelt“ des InKults abzubilden. Die Fotos werden später noch zu einer Art Comic zusammengestellt. „Das können die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kaum erwarten“, sagt Umut Ali Öksüz, Vorsitzender des Trägervereins „Interkulturelle Projekthelden“. Der konnte für das Projekt „Nachts im InKult“ Jens Spörckmann gewinnen, Regisseur und Ensemblemitglied im Theater am Schlachthof. Gefördert wurde das Vorhaben mit Mitteln des Landesprogramms „Kulturrucksack“.