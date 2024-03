Jugendherberge Uedesheim Herbergseltern planen für die Laga

Diese Lage in einer bevölkerungsreichen Gegend sorgt auch dafür, dass die Bau- und Konstruktionscamps für Jugendliche in den Ferien gut ausgelastet sind. Im Durchschnitt rund 20 Jugendliche erlebten 2023 in Uedesheim in den Ferien eine Woche, die unter dem Motto stand: „Versuch schafft Wissen.“ Dieses Angebot, das Eltern in den Oster-, Sommer-, aber auch Herbstferien hilft, die Betreuung ihres Nachwuchses zu organisieren, gibt es längst nicht in allen Jugendherbergen, sagt Barbara Mott. Aber in Uedesheim.