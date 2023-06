Jugendarbeit in Neuss Evolution der Offenen Tür Barbaraviertel

„Dadurch, dass wir vor der OT schon aufsuchende Jugendarbeit betrieben haben, hatten wir von Anfang an viele Jugendliche am Start“, so Elsäßer. Über die Jahre folgten sowohl räumliche als auch personelle Erweiterungen: Heute liegt der Schwerpunkt der ursprünglichen Offenen Tür an der Heerdter Straße auf dem reinen Kinderprogramm, während die Dependance an der Düsseldorfer Straße sich auf die Arbeit mit Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren fokussiert hat. Außerdem bietet die OT einmal in der Woche ein mobiles Angebot auf dem Spielplatz an der Bockholtstraße an. „Zeitweise haben wir auch die Arbeit der Neusser Tafel übernommen“, erzählt Elsäßer: „Ich glaube, damit haben wir vielen gezeigt, dass wir nicht nur Jugendarbeit können.“