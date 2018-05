Neuss: Jugendamt sucht Schöffen - Bewerbungen bis Ende Mai

Neuss Die Stadt Neuss ist auf der Suche nach Jugendschöffen. Wer Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen hat, kann sich noch bis Ende Mai beim Jugendamt für die fünfjährige Wahlperiode ab Januar 2019 melden. Neben einem entsprechenden Beruf gilt auch eine ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich von Jugendverbänden, Jugendhilfe- und Freizeiteinrichtungen sowie im schulischen und sportlichen Bereich als ausreichende Qualifikation. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Als ehrenamtliche Richter ohne juristische Vorbildung können Jugendschöffen in Neuss und Düsseldorf am Jugendgericht neben Berufsrichtern unter anderem über Schuld und Unschuld sowie über zu verhängende Strafen mitentscheiden. Bewerben kann sich jeder, der in Neuss wohnt und am 1. Januar 2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt ist, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde. Zudem darf - auch darauf weist die Stadtverwalung hin - gegen Bewerber kein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schweben. Das Amt des Jugendschöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils. Zudem werden geistige Beweglichkeit und - wegen des laut Verwaltung anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche Eignung vorausgesetzt. Wer Jugendschöffe werden möchte, kann sich unter 02131 905331 oder per E-Mail an jugend@stadt.neuss.de melden.