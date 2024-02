Experimente in den MINT-Fächern Neusser Schüler erzielen Erfolge bei Jugend forscht

„Es freut uns, dass sich so viele Kinder und Jugendliche in diesem Jahr einen Kopf gemacht haben“, sagte Ralf Wimmer. Als Wettbewerbspate von Jugend forscht sieht der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein – Ausrichter des Regionalwettbewerbs – in den gestiegenen Teilnehmerzahlen ein erfreuliches Signal. Mit einem Plus von 37 Wettbewerbsarbeiten im Vergleich zum Vorjahr hätten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen – allen PISA-Ergebnissen zum Trotz – nicht nur großes Interesse an MINT-Themen gezeigt, sondern auch aktiv und auf freiwilliger Basis an der Stärkung der eigenen MINT-Kompetenzen gearbeitet. „In Zeiten eines immer stärkeren Fachkräftemangels schätzen wir als Arbeitgeberverband für die Region ein solches Engagement enorm“, so Wimmer.