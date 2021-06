Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Neuss : Jüdische Wohltäter werden Namensgeber für neuen Preis

2018 besuchte Gaby Glassman-Simons gemeinsam mit Kantor Aharon Malinski die Gräber ihrer Vorfahren auf dem Friedhof am Glehner Weg. Foto: Stadtarchiv Neuss

Neuss Die 2004 gegründete Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit möchte positiv zum interreligiösen Dialog beitragen – und lobt nun einen besonderen Preis aus.

Sibilla und Nathan Simons waren ihrer Zeit voraus, als sie am 23. Oktober 1881, dem Tag ihrer Goldenen Hochzeit, eine Stiftung ins Leben riefen, deren wohltätiger Nutzen allen Armen zugute kommen sollte. „Ohne Unterschied der Konfession“, wie in den Schenkungsbedingungen an die Stadt ausdrücklich vermerkt wurde. Diese Haltung imponiert den Verantwortlichen der 2004 gegründeten Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit nicht nur, sie deckt sich auch genau ihrem Wunsch, positiv zum interreligiösen Dialog beizutragen.