Jüdische Gemeinde Neuss SPD stiftet Parkbänke für die Synagoge

Die Neusser SPD hat der Jüdischen Gemeinde zwei Parkbänke gestiftet, die den Außenbereich des Gemeinde-Zentrums aufwerten sollen. „Unser Geschenk zeigt: Jüdisches Leben ist wieder sesshaft in Neuss“, sagten die beiden SPD-Vorsitzenden Rosemarie Franken-Weyers und Heinrich Thiel bei der Übergabe am Donnerstag. Und sie fügten hinzu: „Darüber sind wir froh und wollen, dass das so bleibt.“