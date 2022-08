In Jüchen und Neuss : Unbekannte setzen Mülleimer und Holztisch in Brand

Die Feuerwehr konnte zum Glück in beiden Fällen helfen. (Symbolbild) Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Jüchen/Neuss Unbekannte haben in Jüchen und in Neuss Mülleimer sowie einen Holztisch in Brand gesetzt und beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Hintergründe der Taten.

Am Dienstagnachmittag, 16. August, gegen 14.45 Uhr wurde die Polizei zur Grillhütte an der Wilhelmstraße in Jüchen gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie zwei junge Männer mit einem Feuerzeug an einem Holztisch zündelten, teilte die Polizei mit. Streifenbeamte konnten vor Ort keine Personen antreffen. Auf dem Tisch waren jedoch deutliche Brandspuren sichtbar.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 17. August, gegen 3.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu den beiden Bushaltestellen "Allerheiligen" an der Straße "Am Pickenhof" in Neuss alarmiert. Ein Zeuge hatte den Brand zweier Mülleimer in der Unterführung gemeldet. Auf beiden Straßenseiten wurden die Kunststoffmüllbehälter und die darüber hängenden Tafeln mit Fahrplänen durch die Flammen zerstört. Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

(NGZ)