Open Air auf Schloss Dyck : Musiker spielen Höhepunkte aus Opern und Konzerten

Dyck Die Freunde und Förderer von Schloss Dyck boten nach langer Zeit wieder ein Open Air, das gut besucht wurde. Allerdings gab es wegen der Corona-Pandemie einige Ausfälle.

Nach langer Pause gab es am Samstag endlich wieder ein Open Air-Konzert im Hof des Hochschlosses Dyck. Im Vorfeld gab es viel Aufregung, denn die erste Vorsitzende Birte Wienands befand sich in Quarantäne. Also durfte Raymund Peltzer, der stellvertretende Vorsitzende der Freunde und Förderer von Schloss Dyck, die Gäste im sehr gut besuchten Schlosshof begrüßen. Glücklicherweise waren die Musiker des „Palm-Concertino“ vollzählig anwesend, so konnte der „Sommernachtstraum“ von den Zuhörern genossen werden.