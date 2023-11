50 Jahre für Kinderrechte Kinderschutzbund in Neuss feiert Jubiläum

„Beim Kinderschutzbund ist es ein bisschen wie beim Arzt. Eigentlich würde man sich freuen, wenn alles gut ist und man ihn nicht braucht“, so Steinhoff. Seit bereits 16 Jahren setzt sie sich für den Deutschen Kinderschutzbund ein. Die Idee zu dem Projekt „Das Richtige tun“ kam ihr beim letzten Ethik-Kongress in Düsseldorf. „Was bedeutet es, das Richtige zu tun? Dass man das tut, was gerecht ist. Gerecht ist das, was für jedermann gilt. Wenn sich jeder daran halten würde, könnte man mit deutlich mehr Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft blicken“, so Steinhoff.