Kampf gegen das Artensterben Neusser Journalist schreibt über Naturschutz – und Wiedergutmachung

„Was Menschen vor Jahrhunderten anrichteten, versuchen sie heute wieder gut zu machen.“ So heißt es in dem ersten Kapitel des Buches „Naturmäzene“ von Rainer Nahrendorf. In dem Buch begibt sich der Autor und Journalist aus Neuss auf eine Reise quer durch Deutschland. Er schreibt über die Wiederansiedlung der Waldrappe und des Feldhamsters in Europa, vom Vogel- und Insektenschutz auf Föhr und im Rhein-Kreis, von Baumpatenschaften und der Renaturierung von Moorlandschaften. Und er zeigt – ganz nebenbei – die Komplexität des Themas Naturschutz und dessen Notwendigkeit.