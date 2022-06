Eifel-Tour für Motorrad-Oldies : Josef Werhahn dirigiert 230 Teilnehmer über schöne Eifel-Strecke

Neuss Der Uedesheimer Josef Werhahn konnte endlich wieder seine Ausfahrt für PS-Veteranen organisieren. Am Samstag war es so weit: 230 Motorrad-Oldtimer waren dabei.

Mittel im Getümmel steht Josef Werhahn (65), der viele Fragen beantwortet und noch mehr Hände schüttelt. Im schwarzen T-Shirt und mit Sonnenbrille strahlt er die Lust am Abenteuer aus. Der Uedesheimer ist in seinem Element. Seit mehr als 40 Jahren hat er sich mit Begeisterung den alten Motorrädern verschrieben, seit 2002 steht er an der Spitze eines Freundeskreises, der alljährlich im Juni eine Internationale Ausfahrt für die PS-Veteranen organisiert. Zuletzt fiel die Veranstaltung zwei Mal dem Coronavirus zum Opfer; am Samstag senkte sich nun im Ahrstädtchen Insul endlich die Startfahne wieder.

Nach zwei Jahrzehnten sind die PS-Enthusiasten mit ihren Gastgebern an der Ahr und in der Eifel längst freundschaftlich verbunden. Als die große Juli-Flut im Vorjahr Tod, Zerstörung und Not brachte, organisierten Werhahn & Co. Hilfe. Spenden in Höhe von 80.000 Euro flossen, Brennholz und Bautrockner wurden bereit gestellt; viele Arbeitsstunden bei den Aufräumarbeiten investiert. In der Fahrerbesprechung dankte nun Insuls Bürgermeister Ewald Neiß: „Es wird nicht alles wieder so sein wie vor der Flut, aber die Menschen in der Eifel sehnen sich nach Normalität und Rückkehr der Touristen.“