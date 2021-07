Jonathan Junck aus Neuss : Mit einem Eichhörnchen-Nistkasten zum Titel Jahrgangsbester

Jonathan Junck ist in diesem Jahr der beste Tischler-Azubi im Rhein-Kreis. Nun strebt er den Besuch der Meister-Schule an. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Glücklich auch ohne Hochschulreife: Jonathan Junck hat das Nelly-Sachs-Gymnasium nach Klasse elf verlassen und eine Ausbildung im Tischler-Handwerk begonnen. Die Lehre hat er als Bester seines Jahrgangs beendet und fasst schon ein neues Ziel ins Auge.

Mit einem Nistkästchen für Eichhörnchen, einem Schreibtisch mit zwei Schubkästen und einer erfolgreichen Theorieprüfung hat Jonathan Junck aus Neuss es geschafft: Unter gut 35 Auszubildenden, die jetzt die Gesellenprüfung zum Tischler vor der Handwerkskammer in Düsseldorf ablegten, war er der Jahrgangsbeste: „Ich habe schon immer gerne mit Holz gearbeitet und so war es für mich nach dem Schulabschluss ganz klar, dass ich zur Ausbildung in einen Tischlerbetrieb gehen möchte“, sagt er. In der Stilfabrik von Piet Hülsmann im Neusser Norden hat Jonathan nun drei Jahre den praktischen Teil seiner Ausbildung absolviert, die Berufsschule besuchte er im Hammfeld. „Ich bin sehr stolz auf meinen Azubi, aber mir war schon die ganze Zeit klar, dass Jonathan viel Talent für unser Handwerk hat,“ erklärt sein Meister stolz.

Jonathan hatte bis Ende der elften Klasse das Nelly-Sachs-Gymnasium besucht und dann direkt mit der Ausbildung gestartet. Mit dem Gesellenbrief in der Hand ist für den 20-Jährigen jetzt ganz klar, wie es weiter geht: „Eine Weile arbeite ich noch in meinem Ausbildungsbetrieb, und dann mache ich eine Pause – bis im Februar die Meisterschule startet.“ Die Auszeit möchte der kreative Tischler nutzen und in seiner eigenen Werkstatt in Kaarst arbeiten: „Früher hatte ich einen Arbeitsbereich in unserer Garage, aber da wurde es bald zu klein für meine Tätigkeiten. Jetzt ist dort Platz für eine Bar und eine kleine Küche.“

Die Tischlerprüfung vor der Handwerkskammer ist dreigeteilt und besteht aus einem Gesellenstück – in Jonathans Fall der Schreibtisch mit furnierter Platte -, dem theoretischen Teil und einer sogenannten Handprobe. Und der Name ist Programm: „Hierbei ist echtes handwerkliches Können gefragt, und wir fertigen das Teil direkt in den Lehrwerkstätten der Handwerkskammer in Düsseldorf an.“ Rund sieben Stunden hatte er dafür Zeit und durfte bei der Herstellung des Nistkästchens keinerlei Maschinen benutzen. „Nur eine Handsäge und einen Handhobel – ganz traditionell“, sagt der 20-Jährige. Eine echte Hand-Probe eben.

„Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich so gut abschneide und mich vor allem gefreut, dass die Theorie so gut geklappt hat,“ sagt Jonathan Junck, der mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester mit den Großeltern im gleichen Haus in Reuschenberg zuhause ist.

(iw)