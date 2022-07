Fotograf Johannes Schwelm : Ein Bildband für das „unverfälschte“ Neuss

Neuss Johannes Schwelm hat die vergangenen Jahre an seinem ersten Bildband gearbeitet – nun ist er fertig und zeigt auf 111 Seiten einen authentischen Blick auf die Quirinusstadt.

Besonders schön sind „Deadlines“, wenn sie tatsächlich eingehalten werden. Dieser Meinung ist offensichtlich auch Johannes Schwelm. Bereits Ende 2020 kündigte der Neusser nämlich an, dass 2022 sein erster Bildband erscheinen soll. Dass er sein Werk nun in den Händen halten und auch bereits verkaufen kann, erfüllt den heute 54-Jährigen mit Stolz. Wenn der Nordstädter durch die insgesamt 111 Seiten blättert, dann lässt er seine Foto-Touren aus den vergangenen Jahren im Kopf Revue passieren. Insgesamt 102 Bilder sind im Band, der den Namen „Neuss – Ein Portrait der Stadt und ihrer Menschen“ trägt, zu sehen. Unterteilt ist er in drei Kategorien: Menschen, Natur und Objekte.

Orte, die in seinem Bildband vorkommen, sind zum Beispiel die Teufelsschlucht im Reuschenberger Wald, das Groov’sche Loch, aber auch ein elegantes Wolkenspiel über dem Güterbahnhof oder die Kartonfabrik im Barbaraviertel. Zuletzt war der Familienvater auch verstärkt in den Außenbezirken unterwegs, um die große Bandbreite von Neuss widerspiegeln zu können. An manchen Orten war er im Zuge der Arbeiten sogar zum ersten Mal. Wichtig war Schwelm bei seinem Projekt, „seine“ Stadt möglichst realitätsgetreu darzustellen. Unverfälscht. Echt. „Er mag die Stadt, so ungeschminkt, unspektakulär und schlicht, wie sie sein kann. Mit versteckten Reizen und Geheimnissen, vor allem aber vertrauten und geschätzten Menschen, ein Eldorado für jemanden, der Geschichten liebt, die das Leben schreibt, mit Brüchen, Rückschlägen, Zufälligem, aber auch Glücksmomenten“, heißt es auf seiner Homepage.