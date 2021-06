Johanna-Etienne-Krankenhaus Neuss : Mehr Zeit für Familie – und Schalke 04

Nordstadt 22 Jahre lang arbeitete Jörg Jerosch als Chefarzt der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin im Johanna-Etienne-Krankenhaus – nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Auch, um mehr Zeit für andere Dinge zu haben.

(jasi) Von manchen wird er wohlwollend als eine „Institution“ in der Neusser Ärztelandschaft bezeichnet. Kein Wunder: 22 Jahre lang arbeitete Jörg Jerosch als Chefarzt der Orthopädie , Unfallchirurgie und Sportmedizin im Johanna-Etienne-Krankenhaus. Nun geht der 63-Jährige in den Ruhestand, um mehr Zeit für sich und seine Familie zu haben.

Für gewöhnlich dauerte ein Arbeitstag des Chefarztes von 6.30 bis 21 Uhr, bis er bei Wind und Wetter auf seinem Fahrrad nach Hause fuhr. In den vergangenen Jahren habe Jerosch allerdings gemerkt, dass es neben der Arbeit ebenso wichtig ist, auf sich selbst zu achten. „Es gab Zeiten, in denen ich jedes Wochenende auf einem Kongress war und montags wieder im Krankenhaus“, blickt er zurück. Während seiner Zeit im „Etienne“ etablierte Jerosch das Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung, ein Fuß- und ein Schulterzentrum und führte unzählige Operationen sowie Visiten durch.

1991 Habilitation an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

1985 Promotion an der Urologischen Universitätsklinik der Gesamthochschule/Universität Essen

„Ich habe es auch meinem Team zu verdanken, dass wir die Orthopädie im Johanna-Etienne-Krankenhaus gemeinsam erfolgreich aufbauen konnten. Jeden Tag habe ich mich auf die Menschen gefreut, mit denen ich zusammengearbeitet habe“, erklärt er. Kraft für seinen anspruchsvollen Beruf zog Jerosch nicht nur aus der Freude, seine Mitarbeitenden zu fördern und zu einer „gelungenen Mannschaft“ zusammenzustellen, sondern auch aus den Reaktionen seiner Patienten, die sich nach einem Eingriff wieder besser und schmerzfreier bewegen konnten. „Mit vielen habe ich noch heute Kontakt. Das Gefühl, wenn sich ein Mensch mit Tränen in den Augen bedankt, ist unbezahlbar.“

Doch nicht nur in seiner Abteilung arbeitete der Mediziner voller Leidenschaft: Das Bild eines aus allen Nähten platzenden Terminkalenders drängt sich auf, wenn Jerosch von seinen Projekten außerhalb des Krankenhauses erzählt, die von einer Professur an der Uniklinik Münster, über mehr als 50 erschienene Bücher und zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen bis hin zu Kooperationen mit Universitäten in China und Ägypten reichen. Die Gastärzte aus den Ländern kamen unter der Leitung von Jerosch regelmäßig ins „Etienne“, woraufhin der Chefarzt mit seinen Kollegen im Austausch die fernen Kliniken besuchte. Nun möchte der Orthopäde, der ursprünglich Mathematik und Physik studieren wollte, mit seiner Frau ganz privat und „außerhalb der Wissenschaft“ reisen, wie der 63-Jährige erzählt.