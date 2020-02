Johanna-Etienne-Krankenhauses in Neuss : Dem Thema Krebs mit Poesie begegnet

Neuss Das Outing „Ich habe Krebs!“ führt meist beim Gegenüber zur Stille. Dabei ist es für die Betroffenen wichtig, über ihre Situation zu reden. Auch, um die Diagnose besser verarbeiten zu können.

Eva Lisa Finzi (Dortmund) berichtete in „Ich erinnere mich nicht“ über die letzten Tage der Mutter in einer Palliativstation. Je schlechter es ihr ging, desto stiller wurde die früher sehr lebhafte Frau, „so still wie die ganze Station“. An die letzten Worte ihrer Mutter erinnerte sie sich nicht, wohl aber an ihr Lächeln. Nadja Will (Bielefeld) ist Krankenschwester und war Brustkrebspatientin. In Reimform setzte sie „Mr. Cancer“ Stärke, Mut und Zuversicht entgegen. „So sag es laut: Ich lebe und habe keinen Bock auf Krebs!“ Das fiel bei allen Texten auf: Keine Spur von fataler Resignation! Malte Küppers (Duisburg) führte in die Welt der Früherkennung ein. Geradezu humorvoll berichtete er vom Besuch beim Urologen und warb für Vorsorge. „Gefährlich ist allein die Ignoranz!“