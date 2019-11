Einzelhandel in Neuss : „Zum Black Friday ziehen wir alle Register“

Einzelhandel in Neuss

Neuss Newsletter, Facebook, Radiospots – Jochen Niehoff, Geschäftsführer des Modehauses Heinemann, greift auf allen Kanälen an, um den Kunden klar zu machen: Kommt vorbei, es lohnt sich.

„Zum Black Friday ziehen wir alle Register, die wir können“, sagt er, und das über den 29. November hinaus mit einem „Black Weekend“, wie er betont. 48 Prozent aller Frauen nutzen den amerikanischen Exportschlager, um Kleidung und Schuhe zu kaufen. Das, so Niehoff, behaupte die Fachpresse der Textilwirtschaft, und er hat daran nicht den geringsten Zweifel. Und gerade daher kann er Äußerungen, wie die von Christoph Napp-Saarbourg, Vorsitzender der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN), der gesagt hatte, „Rabatte sehe er nicht als geeignete Maßnahme für die Stärkung des stationären Handels“ so gar nicht verstehen. „Das gilt vielleicht für Apotheken, in die man geht, weil man vom Arzt kommt und sein Rezept einlösen muss“, meint Niehoff. Seiner Meinung nach hätten bei ZIN die Fragen lauten müssen: „Was machen wir zum Black Friday? Bieten wir vielleicht kostenlose Parkplätze an?“