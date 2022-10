Jochen Goerdt aus Nordstadt : Ein Leben zwischen Politik und Kirche

Normalerweise präsentiert Jochen Goerdt seine Auszeichnungen nicht besonders gerne: „So ein Typ bin ich nicht“, meint der 74-Jährige. Für dieses Foto macht er eine Ausnahme und zeigt die Ehrenurkunde vom Initiativkreis Nordstadt, bei dem er neuer Ehrenvorsitzender ist. Foto: Kim-Khang Tran

Nordstadt Jochen Goerdt ist Ehrenvorsitzender des Initiativkreises Nordstadt, Rechtsanwalt, CDU-Politiker und war viele Jahre Geschäftsführer des Zentralverbandes der Augenoptiker. Der Kirche war der Sauerländer dabei stets verbunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kim-Khang Tran

Geschäftsführer, CDU-Politiker, Rechtsanwalt: All dies steht im Lebenslauf von Jochen Goerdt, der seit 1984 zusammen mit seiner Frau in Nordstadt wohnt. Mehrere Urkunden schmücken die Wände seines Arbeitszimmers, eine neue ist vor wenigen Tagen frisch dazugekommen: Ehrenvorsitzender des Initiativkreises Nordstadt ist Goerdt nun.

Er selbst gibt sich bescheiden: „Ich freue mich über das Zeichen der Anerkennung, aber es wäre nicht erforderlich gewesen. Es gibt welche, die genauso viel tun, aber man wird als Vorsitzender etwas hervorgehoben.“ Zwischen 2014 und 2021 war Goerdt Vorsitzender des Vereins, inzwischen übernimmt Ralph Dymek die Nachfolge.

Gebürtig ist Jochen Goerdt ein Sauerländer. In der Gemeinde Finnentrop hat er 1967 sein Abitur bestanden. Es ist zugleich das Jahr, in dem er CDU-Mitglied wurde. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr studierte er in Münster und München Jura. „Für Medizin reichte es nicht“, begründet Goerdt seine Entscheidung rückblickend.

Vor Neuss folgte unter anderem noch ein Zwischenstopp in Düsseldorf. Heute bezeichnet er die Landeshauptstadt scherzend als „die falsche Seite vom Rhein“, doch mit ihr verbindet er seine Zeit bei der Steuerberaterkammer Düsseldorf und beim Zentralverband der Augenoptiker, wo er zwischen 1990 und 2013 Geschäftsführer war.

Ähnlich wie seine langjährige Arbeit beim Zentralverband der Augenoptiker habe sich auch sein Engagement in der Kirche durch Zufall ergeben: „Unser neuer Nachbar war im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Heilig Geist Neuss“, erinnert sich Goerdt an die ersten Tage in Neuss zurück. 1988 wurde er selbst in den Kirchenvorstand gewählt, von 1989 bis 2018 war er dessen stellvertretender Vorsitzender.

2018 erhielt Goerdt zum 70. Geburtstag einen päpstlichen Orden. Getragen habe er den eigentlichen Orden nie, eine kleine Ausführung nur bei einigen kirchlichen Veranstaltungen. „Auf dem Neusser Schützenfest könnte man sie tragen, aber das liegt mir nicht so“, sagt Goerdt. Apropos Schützenfest: Bis heute ist Goerdt Mitglied im Grenadierzug „Nüsser Sondermischung“, benannt nach einer Zigarettenmarke. Angefangen habe auch hier alles mit einem Nachbarn: Drei Häuser weiter habe ein Schützenvereinsmitglied gewohnt. Aktuell habe die „Nüsser Sondermischung“ mit einer Überalterung zu kämpfen. Beim diesjährigen Schützenfest haben sie sich daher zum ersten Mal mit einem anderen Schützenzug mit Nachwuchsproblemen verbündet.

Als eine große Baustelle in der Nordstadt sieht Goerdt das Thema Wohnraum. Beispielsweise sei ein Grundstück hinter dem Bahnhof mehrmals mit Gewinn verkauft worden. Ein anderes Problem sei der Mangel an Kindertagesstätten. Zwar gebe es neue Kindergärten, doch es reiche noch nicht.

Für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Nordstadt setze sich der Initiativkreis Nord ein. Als „eine Art Heimatverein“ beschreibt der neue Ehrenvorsitzende die Initiative. Zu den Höhepunkten seines Engagements zählt die Mitgestaltung des Skulpturenpfads.

Wie er es geschafft hat, Stadtrat, Bürgerstiftung und alle anderen Tätigkeiten in seinen Alltag zu integrieren? „Ich muss nicht jeden Abend vor dem Fernseher sitzen, sondern bin bereit, abends einen Termin wahrzunehmen“, sagt Goerdt. An 20 Wochenenden im Jahr sei er früher ganz oder teilweise unterwegs gewesen.