Jobmaschine Neuss Beschäftigtenzahl in Neuss auf neuem Höchstwert

Die Stadt Neuss ist mehr denn je die Jobmaschine im Rhein-Kreis schlechthin. Das unterstreichen aktuell 80.010 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer, die die Statistiker vom statistischen Landesamt in Neuss zählen. Noch nie zuvor standen mehr Menschen bei Neusser Unternehmen in Lohn und Brot als derzeit. Seit der kommunalen Neuordnung im Jahr 1975, so rechnet Bürgermeister Reiner Breuer einen Langzeitvergleich durch, stieg die Zahl der Jobs in Neuss um 60 Prozent. Einen Zugewinn in dieser Größenordnung können nicht einmal Düsseldorf oder Mönchengladbach melden. Und über dem Landesdurchschnitt liegt er auch.