Projekt in Neuss Deutsch lernen mit dem Kochlöffel

In die sogenannte Sprint-Gruppe an der JKG gehen Schülerinnen und Schüler, deren Migration nach Deutschland erst vor kurzem erfolgte und die noch keine oder für den Besuch einer Regelklasse nicht ausreichenden Deutschkenntnisse haben. „Sprint“ steht dabei für „Sprachkenntnisse“ und „International.“ Je nach Kenntnisstand besuchen die Schüler dann zu unterschiedlich großen Anteilen den regulären Unterricht und die Sprint-Stunden. „Es war schön, neben dem normalen Unterricht einen Rückzugsort in der Sprint-Gruppe zu haben“, erzählt Aisling Furey, die 2017 aus Irland nach Deutschland zog und derzeit die Q2 der Gesamtschule besucht. Für sie stehen im nächsten Monat die Abiturklausuren an. Anastasiya Madzharova aus der Q1, die ebenfalls 2017 aus Mazedonien an die JKG kam, stimmt ihr zu: „Wir hatten außerdem eine sehr liebevolle Lehrerin, die uns nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur nähergebracht hat.“