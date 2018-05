Neuss : Jeder entdeckt eine kreative Ader in "Babettes Potteria"

Babette Lutz-Lorenz bietet eine Keramik-Malwerkstatt an. Foto: woi

Neuss Die Neusser Künstlerin Babette Lutz-Lorenz hat das Mal-Programm in ihrem etwas versteckten Atelier im Hinterhaus an der Rheintorstraße 24 um eine Keramik-Malwerkstatt, die "Potteria", erweitert. Besucher können dort aus Tassen, Tellern, Vasen, großen und kleinen Schalen, Teekannen, Tierfiguren und vielerlei anderen Keramik-Objekte ihren Lieblings-Gegenstand zum Bemalen aussuchen. "Ich habe nach etwas gesucht, das jeder machen kann. Hier gestaltet jeder sein Herzstück", erklärt die 51-jährige Neusserin. Babys, die ihre blauen oder roten Fußabdrücke auf einem Teller hinterlassen, gehören genauso zu ihrer Zielgruppe wie Erwachsene, die ihr erstes Kunstwerk erschaffen möchten. "Vor einem Teller haben die meisten nicht so viel Respekt wie vor einer Leinwand", sagt die Künstlerin. Orientiert hat sich Babette Lutz-Lorenz an Vorbildern in großen Städten wie Berlin oder München, wo Keramik-Malwerkstätten viel Zuspruch finden.

Dass in dem strahlend weißen, mit weißen Tischen und Stühlen möblierten Raum, der früher als Ausstellungsbereich diente, mit Farbe hantiert wird, ist zunächst unvorstellbar. "Keramikfarbe ist im Gegensatz zu Acrylfarbe abwaschbar", sagt die Künstlerin. Fest hafte sie erst nach dem Glasieren und Brennen. An der "Farb-Bar" können kleine und große Künstler ihre Farben aussuchen und mit dem Pinsel ein Muster, einen Spruch oder Ornamente auf die Keramikoberfläche zaubern. "Malen macht glücklich", glaubt Babette Lutz-Lorenz. Dem ersten Aha-Effekt nach dem Bemalen der Obstschale oder der Dose in Muffin-Form folgt ein zweiter - beim Abholen der fertigen Keramik. "Nach dem Auftragen erscheint die Farbe pastellig und blass. Durch das Glasieren und Brennen wird sie kräftig und glänzend. Egal, was man auf die Keramik malt - es sieht am Ende fantastisch aus."

Info www.babetteskunstraum.de, Öffnungszeiten Fr 18-21 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Sondertermine in den Ferien

(NGZ)