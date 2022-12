Jahresrückblick in Neuss Menschen, Schicksale, Emotionen 2022

Hätten Anna Adamovych und Victoria Besfamilni die Wahl, sie würden sicher gerne den an ihren Verein „Swiff“ verliehenen Heimatpreis zurückgeben, wenn dafür der Ukrainekrieg zu Ende ginge. Der gibt indirekt den Anlass für diese Auszeichnung, denn als Russland am 24. Februar die Ukraine überfällt, ändert sich auch für die beiden Frauen schlagartig alles. Sie organisieren Hilfe für ihre Landsleute daheim, Quartiere für Flüchtlinge hier – und stehen unvermittelt in einer Öffentlichkeit, die sie nicht gesucht haben. Wäre der Grund nicht so traurig – Swiff wäre eine der Entdeckungen des Jahres zu nennen.