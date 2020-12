Rückblick auf wichtige Ereignisse in Neuss : 2020: Neuss erlebt den doppelten Lockdown

Neuss Das Coronavirus prägt das Jahr 2020 in einmaliger Weise. Sogar von einer Epochengrenze ist schon die Rede. Ein Rückblick auf ein Jahr, in dem alles etwas anders war.

Im Februar alarmiert das Näherrücken des Coronavirus die Behörden, am 3. März wird in Neuss der erste Krankheitsfall bekannt. Was das auslöst, ist in der jüngeren Stadtgeschichte ohne Beispiel. Eine Kaskade von Absagen, behördliche Auflagen und gravierende Einschränkungen aber auch die erste Masseninfektion in einem Altenheim folgen – und am 20. März ist die erste Tote zu beklagen, eine 88-jährige Neusserin, infiziert mit einem Angst machenden Virus. Diese Angst vor der Pandemie sucht sich Ventile: Tausende von Anrufen überschwemmen eine rasch eingerichtete Corona-Hotline, und Toilettenpapier wird zur gehamsterten Ware. Das sind nur zwei Beispiele.